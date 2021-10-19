"Дочка" "ВТБ Капитала" согласилась выплатить США $6 млн

Шесть миллионов долларов согласилась заплатить США лондонская дочерняя организация российского инвестиционного банка "ВТБ Капитал". Большая часть этой суммы — штраф за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщает американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).

"VTB Capital согласилась с постановлением SEC, где говорилось, что она нарушила нормы федерального закона (США) о ценных бумагах, связанные с халатностью и борьбой с мошенничеством. Не признавая и не отрицая эти установления, VTB Capital согласилась заплатить больше 2,4 миллиона долларов в виде компенсации и процентов, а также 4 миллиона долларов штрафа", — уточнили в SEC.

В сообщении регулятора поясняется, что речь идёт о дезинформации инвесторов при втором размещении бондов Мозамбика от 2016 года. Тогда, отмечается в сообщении, VTB Capital и Credit Suisse якобы позволили инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика. При этом SEC заявляет, что распространённые Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам.