НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Смертность от коронавируса в мире упала вслед за заболеваемостью

Пятёрка стран с наибольшим количеством заболевших остаётся прежней: это США, Великобритания, Россия, Турция и Индия.

19 октября, 20:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире на минувшей неделе уменьшилось на 4%, а летальных исходов — на 2%. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего за этот период в мире выявлено 2,7 миллиона случаев ковида и 46 тысяч смертей.

"За исключением Европейского региона, сообщившего о росте на 7% числа новых случаев заболевания за неделю [с 11 по 17 октября] по сравнению с предшествующей неделей, все остальные регионы проинформировали о снижении числа новых случаев", — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Максимальное снижение по обоим показателям (как количеству новых случаев, так и смертей) наблюдается в странах Африки. Рост фиксируется лишь в Европе. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (582 707). Далее следуют Великобритания (283 756), Россия (217 322), Турция (213 981) и Индия (114 244).

По данным ВОЗ, расширилась география мутировавших версий коронавируса. "Альфу" выявили в 196 странах, а "дельту" — в 193.

В ВОЗ назвали неожиданный фактор для тяжёлого течения ковида

В ВОЗ назвали неожиданный фактор для тяжёлого течения ковида

Как сообщал Лайф ранее, в ВОЗ заявили, что человечество прошло больше половины пути в борьбе с ковидом. Там напомнили, что радоваться пока рано, ведь могут появиться новые варианты коронавируса SARS-CoV-2.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1