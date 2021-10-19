Смертность от коронавируса в мире упала вслед за заболеваемостью

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире на минувшей неделе уменьшилось на 4%, а летальных исходов — на 2%. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего за этот период в мире выявлено 2,7 миллиона случаев ковида и 46 тысяч смертей.

"За исключением Европейского региона, сообщившего о росте на 7% числа новых случаев заболевания за неделю [с 11 по 17 октября] по сравнению с предшествующей неделей, все остальные регионы проинформировали о снижении числа новых случаев", — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Максимальное снижение по обоим показателям (как количеству новых случаев, так и смертей) наблюдается в странах Африки. Рост фиксируется лишь в Европе. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (582 707). Далее следуют Великобритания (283 756), Россия (217 322), Турция (213 981) и Индия (114 244).

По данным ВОЗ, расширилась география мутировавших версий коронавируса. "Альфу" выявили в 196 странах, а "дельту" — в 193.