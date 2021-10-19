Американский обозреватель заявил о риске войны США и России из-за Белоруссии
На рубежах стран – участниц НАТО растёт концентрация военных сил и может быть совершена какая-то провокация, полагает Карпентер.
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США и Россия могут оказаться в состоянии войны из-за Белоруссии, считает старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Своё мнение он изложил на страницах издания 19Fortyfive.
В статье Карпентер пишет, что сейчас на границах между Белоруссией, Польшей и странами Прибалтики наращиваются военные силы. Это может привести к боестолкновению. А, согласно одной из основных доктрин НАТО, США обязаны участвовать в военном конфликте на стороне партнёров.
"Нарастание напряжённости между членами НАТО и важнейшим военным союзником России может спровоцировать трагедию", — пишет Карпентер.
Он уверен, что сложившую ситуацию должны обсудить лидеры США и России. При этом необходимо дать понять Польше и другим союзникам Америки, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на безрассудные провокации, подытожил обозреватель.
Ранее Лайф сообщал, что экс-глава МИД Польши углядел "смертельную" угрозу для Европы в действиях России.
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