Американский обозреватель заявил о риске войны США и России из-за Белоруссии

США и Россия могут оказаться в состоянии войны из-за Белоруссии, считает старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Своё мнение он изложил на страницах издания 19Fortyfive.

В статье Карпентер пишет, что сейчас на границах между Белоруссией, Польшей и странами Прибалтики наращиваются военные силы. Это может привести к боестолкновению. А, согласно одной из основных доктрин НАТО, США обязаны участвовать в военном конфликте на стороне партнёров.

"Нарастание напряжённости между членами НАТО и важнейшим военным союзником России может спровоцировать трагедию", — пишет Карпентер.

Он уверен, что сложившую ситуацию должны обсудить лидеры США и России. При этом необходимо дать понять Польше и другим союзникам Америки, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на безрассудные провокации, подытожил обозреватель.