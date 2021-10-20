Минздрав представил новую версию методички по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения РФ подготовило тринадцатую, обновлённую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. В документе более 200 страниц, там описаны разные случаи. Например, как должны действовать акушеры при выявлении ковида у пациентки.

"Обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в новой методичке (PDF-документ) рассказывается о новых высокоэффективных противовирусных препаратах, которые позволяют нейтрализовать инфекцию на раннем этапе. Кроме того, указан алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. Документ составлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных за период пандемии научных данных.

Ранее Лайф сообщал, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 млрд рублей в день. Министр отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием гражданам плановой помощи.