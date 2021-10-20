Минздрав представил новую версию методички по лечению коронавируса
В 200-страничном документе рассказывается о способах борьбы с ковидом и применяемых при этом лекарствах.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Министерство здравоохранения РФ подготовило тринадцатую, обновлённую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. В документе более 200 страниц, там описаны разные случаи. Например, как должны действовать акушеры при выявлении ковида у пациентки.
"Обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения", — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что в новой методичке (PDF-документ) рассказывается о новых высокоэффективных противовирусных препаратах, которые позволяют нейтрализовать инфекцию на раннем этапе. Кроме того, указан алгоритм действий для медиков, оказывающих амбулаторную помощь пациентам с ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией. Документ составлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных за период пандемии научных данных.
Ранее Лайф сообщал, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 млрд рублей в день. Министр отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием гражданам плановой помощи.
Напомним, что 19 октября в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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