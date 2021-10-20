Россияне оказались более частыми гостями на Мальдивах, чем европейцы

Почти каждый пятый турист на Мальдивах в этом году был из России. Об этом говорится в данных Министерства туризма островного государства. Летом доля россиян среди всех побывавших на курорте достигла почти 18%.

Как пишет РБК, в сезон этого года турпоток из России на Мальдивы превысил европейский. Доля отдыхающих там немцев осталась на уровне 6%, доля британцев упала до 1,4%, итальянцев — до 1%. Показатель прежнего лидера, Китая, по итогам июня – августа 2021 года составил лишь 0,2%.

Примечательно, что к увеличению российского турпотока привела пандемия. В июне – августе этого года страна, известная островными люксовыми курортами, приняла 53,9 тысячи россиян. Летом 2019 года на Мальдивах побывало в 3,2 раза меньше туристов из России — лишь 15,3 тысячи человек.