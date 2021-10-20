В городе Павловске под Воронежем прогремел взрыв
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото © VK / "Подслушано в Павловске"
Жители города Павловска под Воронежем сообщили о взрыве. Видео VK / "Подслушано в Павловске"
Жители города Павловска, который находится в Воронежской области, сообщили о громком взрыве. По данным Лайфа, он прогремел в торговом центре "Атлас" в микрорайоне Северный, 18. Пожара не последовало.
Судя по кадрам, что местные жители публикуют в социальных сетях, взрывом повреждено здание, в котором находится магазин "Магнит" и другие торговые точки. До жилых домов десятки метров. На месте ЧП работает полиция и сотрудники экстренных служб. Внутри здания в момент взрыва уже никого не было, поэтому данных о пострадавших нет.
Ранее Лайф показывал видео взрыва газовой подстанции в Москве. Тогда сгорели автомобили, которые находились рядом с ней.
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