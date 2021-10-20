В городе Павловске под Воронежем прогремел взрыв

Жители города Павловска, который находится в Воронежской области, сообщили о громком взрыве. По данным Лайфа, он прогремел в торговом центре "Атлас" в микрорайоне Северный, 18. Пожара не последовало.

Судя по кадрам, что местные жители публикуют в социальных сетях, взрывом повреждено здание, в котором находится магазин "Магнит" и другие торговые точки. До жилых домов десятки метров. На месте ЧП работает полиция и сотрудники экстренных служб. Внутри здания в момент взрыва уже никого не было, поэтому данных о пострадавших нет.