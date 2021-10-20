Над Чёрным морем пролетели стратегические бомбардировщики США

x2 B-1s took off early this morning from #RAFFairford the C/S was DARK Flt and it was! For the full 2 minutes see the link here 👉https://t.co/UU6qc75lIO feel free to subscribe for more B-ones🦴 pic.twitter.com/yqfwWy8ud2 — Saint1 (@Saint1Mil) October 19, 2021

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полёт над акваторией Чёрного моря. США перебросили в Европу четыре таких самолёта в октябре для выполнения учебных миссий.

"Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещённой в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Чёрного моря вместе с европейскими союзниками и партнёрами", — говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

Бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолётов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полёта. Как сообщает Gloucestershirelive, в ходе выполнения задания в регионе самолёты взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.

"Наши силы размещены [на европейском театре военных действий] для реагирования на любую угрозу, в любом месте, в любое время", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.