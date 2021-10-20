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Над Чёрным морем пролетели стратегические бомбардировщики США

Как сообщает американское командование, самолёты выполнили противокорабельную миссию вместе с европейскими союзниками и партнёрами.

19 октября, 22:35

Фото © Twitter / Saint1

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, вылетевшие с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полёт над акваторией Чёрного моря. США перебросили в Европу четыре таких самолёта в октябре для выполнения учебных миссий.

"Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещённой в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Чёрного моря вместе с европейскими союзниками и партнёрами", — говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

Бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолётов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полёта. Как сообщает Gloucestershirelive, в ходе выполнения задания в регионе самолёты взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.

"Наши силы размещены [на европейском театре военных действий] для реагирования на любую угрозу, в любом месте, в любое время", — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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