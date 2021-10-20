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Блогер Mellstroy цинично отреагировал на годовщину избиения им девушки в прямом эфире

Тогда на глазах у сотен зрителей он схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол.

19 октября, 23:07
<p>Блогер Mellstroy. Фото © LIFE</p>

Блогер Mellstroy. Фото © LIFE

Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, решил в соцсетях отметить годовщину инцидента, за который его приговорили к шести месяцам исправительных работ.

Фото © Instagram / Mellstroy

Фото © Instagram / Mellstroy

"С днём рождения. Нам годик", написал Бурим у себя в инстаграме, сопровождая кадр из видео той вечеринки праздничными смайликами.

"Покажи, что ты топчик". Стример Mellstroy жестоко избил блогершу в прямом эфире — видео

"Покажи, что ты топчик". Стример Mellstroy жестоко избил блогершу в прямом эфире — видео

Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, в итоге он получил полгода исправительных работ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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