Блогер Mellstroy цинично отреагировал на годовщину избиения им девушки в прямом эфире
Тогда на глазах у сотен зрителей он схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол.
Блогер Mellstroy. Фото © LIFE
Блогер Андрей Бурим, известный под ником Mellstroy, решил в соцсетях отметить годовщину инцидента, за который его приговорили к шести месяцам исправительных работ.
Фото © Instagram / Mellstroy
"С днём рождения. Нам годик", — написал Бурим у себя в инстаграме, сопровождая кадр из видео той вечеринки праздничными смайликами.
Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в апартаментах "Москвы-Сити". Бурим во время прямого эфира на глазах у сотен зрителей схватил 21-летнюю модель за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. Произошедшее вызвало огромный резонанс в обществе, после чего YouTube заблокировал канал блогера. Позже Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело, в итоге он получил полгода исправительных работ.
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