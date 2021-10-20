Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента с ковидом

Врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик описал типичного пациента, который попадает в клинику с ковидом. По словам медика, хотя в большинстве случаев это человек старше 50 лет, молодых пациентов в нынешнюю волну стало больше.

"Купрейчик описывает портрет типичного пациента ковидного госпиталя так: человек старше 50 лет, не привитый и не болевший ранее, имеет минимум одну хроническую болезнь — в большинстве случаев это ожирение, диабет и (или) гипертония", — пишет kp.ru.

Тем не менее и молодых пациентов сейчас стало больше, чем при уханьском штамме, однако летальные исходы для них всё ещё редкость, отмечает медик. Василий Купрейчик указывает на три причины: во-первых, молодой организм в любом случае крепче, во-вторых, у молодёжи меньше тяжёлых хронических заболеваний, в-третьих, им помогает нынешняя мода на ЗОЖ: "молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30–40 лет назад".