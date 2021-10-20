В Якутии начали поэтапное введение системы антиковидных QR-кодов

В Якутии с сегодняшнего жители смогут посещать культурные учреждение только при условии предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или факт болезни. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Как уточнили местные власти, такая система пропуска утверждена для посещения совершеннолетними "театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий".

Вместе с QR-кодом, полученным через сервис "Госуслуги" потребуется также показывать документ, удостоверяющий личность. Дети могут ходить в культурные учреждения без таких кодов, но только вместе со взрослым, у которого он есть.

С 25 октября система QR-кодов в Якутии начнёт работать для спортивных учреждений, а с 1 ноября – для ресторанов, кафе, столовых, банкетных залов. Причиной таких мер стала сложная эпидемиологическая обстановка по коронавируса, которая отмечается и в других регионах России.