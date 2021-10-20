В Якутии начали поэтапное введение системы антиковидных QR-кодов
Сначала только по ним можно будет посетить учреждения культуры, затем спортивые, а с начала ноября и заведения общепита.
Фото © Агентство "Москва"\Александр Авилов
В Якутии с сегодняшнего жители смогут посещать культурные учреждение только при условии предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или факт болезни. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Как уточнили местные власти, такая система пропуска утверждена для посещения совершеннолетними "театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий".
Вместе с QR-кодом, полученным через сервис "Госуслуги" потребуется также показывать документ, удостоверяющий личность. Дети могут ходить в культурные учреждения без таких кодов, но только вместе со взрослым, у которого он есть.
С 25 октября система QR-кодов в Якутии начнёт работать для спортивных учреждений, а с 1 ноября – для ресторанов, кафе, столовых, банкетных залов. Причиной таких мер стала сложная эпидемиологическая обстановка по коронавируса, которая отмечается и в других регионах России.
Напомним, что 19 октября в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней. В прошлом году глава государства несколько раз выступал с обращениями по поводу борьбы с ковидом.
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