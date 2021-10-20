Программу обучения водителей решили изменить в России

Россиянам, только планирующим получать водительские права, возможно, придётся это делать по новым правилам. Так, например, в обучении теории с обязательным присутствием станет меньше на 44 часа, часть дисциплин можно будет изучать дома. Проект примерных программ обучения в автошколах представило ООО "Движение без опасности" — подрядчик, нанятый за 20 млн рублей Институтом развития профессионального образования (ИРПО, подведомственное Минпросвещения учреждение).

Как пишет "Коммерсант", в новой программе будет акцент на практическую часть. Например, включат занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД. Также будущие водители будут изучать способы установки детских кресел в машине, больше внимание будет уделяться системам управления авто, влияющим на безопасность. Добавлены будут и знания этики на дорогах.

Россияне смогут узнать побольше о "личности водителя и мотивации безопасного вождения". Часть экспертов, опрошенных изданием, назвала новые правила результатом "колоссального труда экспертов высокого уровня". Другая, представляющая автошколы — раскритиковала. Особенно в той части, где говорится про самообучение. Так, анализ причин возникновения ДТП нужно разбирать только с преподавателям, считают там.