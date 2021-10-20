На Камчатке вулкан Карымский выбросил огромный столб пепла

Пепловый выброс на высоту до четырёх километров зафиксировали 20 октября на полуторакилометровом вулкане Карымский на Камчатке. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы привели к выбросу пепла на высоту до четырёх километров над уровнем моря. Шлейф пепла простирается на 89 километров к востоку — северо-востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Вулкану присвоен оранжевый код опасности для авиации, но международные трассы движения воздушных судов в том районе не проходят. Туристические группы в районе вулкана не зарегистрированы.