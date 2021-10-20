СМИ: Пистолет Лебедева принят на вооружение МВД, чтобы сменить ПМ

Новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который разработан группой компаний "Калашников", принят на вооружение Министерством внутренних дел России. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в силовых структурах.

Как он отметил, новое оружие должно "постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ (пистолет Макарова. — Прим. ред. ) советской разработки". Создан ПМ был ещё в 1948 году, в силовых структурах России их до 100 тысяч экземпляров.

Компактная версия пистолета Лебедева отличается от базовой размерами и массой, его можно носить скрытно. В качестве боеприпасов используются патроны 9х19 мм. В магазин их вмещается 14.