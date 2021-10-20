В Пекин доставлен олимпийский огонь зимних Игр — 2022

В столицу Китая доставлен олимпийский огонь в рамках подготовки к Играм 2022 года. Самолёт с делегацией оргкомитета приземлился сегодня в аэропорту Шоуду. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Лайф рассказывал, что Греция 19 октября передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.