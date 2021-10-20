НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Пекин доставлен олимпийский огонь зимних Игр — 2022

Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Будет разыграно более сотни комплектов медалей.

20 октября, 00:30
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

В столицу Китая доставлен олимпийский огонь в рамках подготовки к Играм 2022 года. Самолёт с делегацией оргкомитета приземлился сегодня в аэропорту Шоуду. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Лайф рассказывал, что Греция 19 октября передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.

Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года

Путин принял приглашение Китая посетить Олимпийские игры 2022 года

А днём ранее по традиции огонь зимних Олимпийских игр 2022 года зажгли в Древней Олимпии. Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1