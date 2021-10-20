В Пекин доставлен олимпийский огонь зимних Игр — 2022
Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Будет разыграно более сотни комплектов медалей.
Фото © ТАСС / DPA
В столицу Китая доставлен олимпийский огонь в рамках подготовки к Играм 2022 года. Самолёт с делегацией оргкомитета приземлился сегодня в аэропорту Шоуду. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Лайф рассказывал, что Греция 19 октября передала организаторам зимней Олимпиады в Пекине олимпийский огонь. Церемония прошла на афинском стадионе "Панатинаикос", в 1896 году принимавшем первые Игры современности.
А днём ранее по традиции огонь зимних Олимпийских игр 2022 года зажгли в Древней Олимпии. Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Комментариев: 0