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Российского волейболиста дисквалифицировали после проверки проб на допинг 8-летней давности

За время действия ограничений спортсмен сыграл пять матчей за сборную России в Лиге наций — 2021.

20 октября, 00:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_muserskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dmitriy_muserskiy</a></p>

Фото © Instagram / dmitriy_muserskiy

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного им в мае 2013 года. Ограничение будет действовать с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Согласно сообщению официального сайта японского клуба "Сантори Санбердз", за который Дмитрий выступает с 2018 года, уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола (FIVB).

При этом за время действия дисквалификации спортсмен успел сыграть пять матчей за сборную России в Лиге наций — 2021, а в состав на Олимпиаду-2020 в Токио, по официальным объяснениям, не вошёл из-за травмы.

Двух российских триатлонистов дисквалифицировали на три года за допинг

Двух российских триатлонистов дисквалифицировали на три года за допинг

А ранее Лайф рассказывал, что американскую фигуристку оправдали после положительной допинг-пробы. В её организме обнаружили метаболит меклофеноксата, который является запрещённым стимулятором.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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