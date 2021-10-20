Российского волейболиста дисквалифицировали после проверки проб на допинг 8-летней давности

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев по итогам перепроверки допинг-теста, сданного им в мае 2013 года. Ограничение будет действовать с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Согласно сообщению официального сайта японского клуба "Сантори Санбердз", за который Дмитрий выступает с 2018 года, уведомление об отстранении игрока поступило от Международной федерации волейбола (FIVB).

При этом за время действия дисквалификации спортсмен успел сыграть пять матчей за сборную России в Лиге наций — 2021, а в состав на Олимпиаду-2020 в Токио, по официальным объяснениям, не вошёл из-за травмы.