Генпрокуратура проверит бывших немецких нацистов на причастность к геноциду

Российская Генеральная прокуратура проверяет оставшихся в живых бывших немецких нацистов, которые проживают в разных странах, на причастность к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", — приводит РИА "Новости" слова Иванова.

Он пояснил, что прокуратура для этого изучает материалы в федеральных, региональных и муниципальных архивах, ищет свидетельства очевидцев тех страшных событий.