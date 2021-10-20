Генпрокуратура проверит бывших немецких нацистов на причастность к геноциду
Ведомство занимается изучением материалов из архивов разного уровня, ищет свидетельства очевидцев.
Фото © Генпрокуратура РФ
Российская Генеральная прокуратура проверяет оставшихся в живых бывших немецких нацистов, которые проживают в разных странах, на причастность к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", — приводит РИА "Новости" слова Иванова.
Он пояснил, что прокуратура для этого изучает материалы в федеральных, региональных и муниципальных архивах, ищет свидетельства очевидцев тех страшных событий.
Ранее Лайф сообщал, что Россия отказалась закрыть дело умершего в Канаде нациста Оберлендера. Посольство РФ сожалеет о том, что смерть помогла ему избежать правосудия. Но преступления против человечности не имеют срока давности.
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