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Россиянам назвали три вида товара, ценам на которые не грозит инфляция

В качестве причины указывается переизбыткок на рынке или падение спроса со стороны покупателей.

19 октября, 23:39
<p>Фото ©Pexels</p>

Фото ©Pexels

Роста цен в ближайшее время можно ожидать по меньшей мере на три вида товара, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Что касается овощей, стоимость будет зависеть от собранного урожая и возможности его закладки в хранилища. Но чего точно не коснётся инфляция — это яблок, уверена эксперт.

"Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года", — отметила Долгова в интервью агентству "Прайм".

Из-за невостребованности, после бурного роста цен на эту группу товара весной и летом, не подорожают теперь уже некоторые стройматериалы, полагает экономист. Из-за окончания сезона отпусков также прогнозируется снижение стоимости услуг гостиниц, санаториев и пансионатов. Хотя к Новому году, предупреждает финансист, всё это может снова подорожать. Из того, чем можно запастись впрок, специалист назвала непортящийся товар, например, бытовую химию, и дефицитный — тот же iPhone 13.

Эксперт перечислила товары, которые больше всего подорожают к Новому году

Эксперт перечислила товары, которые больше всего подорожают к Новому году

Как сообщал Лайф ранее, в России рекордно подорожали овсяные хлопья. Главной причиной роста стоимости данной продукции является повышение закупочных цен поставщиками, в 2021-м рост составил примерно 20% в сравнении с прошлым годом

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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