Россиянам назвали три вида товара, ценам на которые не грозит инфляция

Роста цен в ближайшее время можно ожидать по меньшей мере на три вида товара, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Что касается овощей, стоимость будет зависеть от собранного урожая и возможности его закладки в хранилища. Но чего точно не коснётся инфляция — это яблок, уверена эксперт.

"Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года", — отметила Долгова в интервью агентству "Прайм".

Из-за невостребованности, после бурного роста цен на эту группу товара весной и летом, не подорожают теперь уже некоторые стройматериалы, полагает экономист. Из-за окончания сезона отпусков также прогнозируется снижение стоимости услуг гостиниц, санаториев и пансионатов. Хотя к Новому году, предупреждает финансист, всё это может снова подорожать. Из того, чем можно запастись впрок, специалист назвала непортящийся товар, например, бытовую химию, и дефицитный — тот же iPhone 13.