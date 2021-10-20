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Хакеры взломали iPhone 13 за одну секунду

Это первая в мире удачная попытка удалённого "вскрытия" девайсов Apple новой серии.

19 октября, 23:27
<p>Фото ©Pexels</p>

Фото ©Pexels

Всего одна секунда понадобилась хакерам Pangu Lab, чтобы взломать iPhone 13 и получить доступ ко всему содержимому. Как сообщает китайское издание MyDrivers, виртуальное вскрытие произошло на мероприятии Tianfu Cup 2021. Таким образом, кибер-специалисты выполнили первый в мире удалённый джейлбрейк на смартфонах Apple нового поколения.

Задание состязания заключалось в том, чтобы получить контроль над iOS 15 и удалить определённую фотографию из галереи смартфона. Наблюдатели засекли время, оно составило одну секунду. В материале говорится также, что это первая в мире удачная попытка взлома девайсов серии iPhone 13. Хакеры Pangu Lab использовали во время проникновения в систему уязвимости в ядре iOS 15 и встроенном браузере Safari. Сам факт взлома ОС от Apple намекает на скорый выход джейлбрейка на смартфонах.

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Лайф сообщал, что ранее на взлом предыдущей модели — iPhone 12 — ушла неделя. Помогли в этом подпрограммы, которые использовались в ранних версиях.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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