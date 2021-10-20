Хакеры взломали iPhone 13 за одну секунду

Всего одна секунда понадобилась хакерам Pangu Lab, чтобы взломать iPhone 13 и получить доступ ко всему содержимому. Как сообщает китайское издание MyDrivers, виртуальное вскрытие произошло на мероприятии Tianfu Cup 2021. Таким образом, кибер-специалисты выполнили первый в мире удалённый джейлбрейк на смартфонах Apple нового поколения.

Задание состязания заключалось в том, чтобы получить контроль над iOS 15 и удалить определённую фотографию из галереи смартфона. Наблюдатели засекли время, оно составило одну секунду. В материале говорится также, что это первая в мире удачная попытка взлома девайсов серии iPhone 13. Хакеры Pangu Lab использовали во время проникновения в систему уязвимости в ядре iOS 15 и встроенном браузере Safari. Сам факт взлома ОС от Apple намекает на скорый выход джейлбрейка на смартфонах.