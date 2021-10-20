В Вашингтоне перекрыли дороги из-за угрозы взрыва в министерстве

Полиция Капитолия перекрыла некоторые дороги в Вашингтоне. Об этом сообщает репортёр портала Axios Эндрю Солендер.

"Полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги "из-за угрозы взрыва в Министерстве труда", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".

Позже он добавил, что угроза взрыва миновала, но дороги по-прежнему остаются закрытыми.