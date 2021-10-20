В Вашингтоне перекрыли дороги из-за угрозы взрыва в министерстве
Полиция получила анонимное сообщение о том, что якобы заминировано здание Минтруда.
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Полиция Капитолия перекрыла некоторые дороги в Вашингтоне. Об этом сообщает репортёр портала Axios Эндрю Солендер.
"Полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги "из-за угрозы взрыва в Министерстве труда", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".
Позже он добавил, что угроза взрыва миновала, но дороги по-прежнему остаются закрытыми.
А ранее Лайф рассказывал, что в США трое полицейских пострадали от взрыва во время проверки нежилого дома. Тогда в полицию поступило сообщение от владельцев дома о том, что, возможно, там кто-то посторонний, хотя здание пустовало.
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