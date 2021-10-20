В Болгарии посмеялись над планом Киева помешать сертификации "Северного потока - 2"

Читатели болгарской газеты "Факти" высмеяли желание Украины участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Болгары удивлены попытками Киева помешать Европе обеспечить себя так необходимым топливом.

"С президентом-клоуном и политика у них идиотская", – пишет пользователь "3,14К" под статьёй.

Читатели не понимают, как Украина может участвовать в сертификации, если эта страна якобы не пользуется российским газом. А ещё одни указывают на большой уровень коррупции в Незалежной.

"Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока! Пожалуйста!", – пишет 898.

"Теперь украинцы, умолявшие Большого Брата США любой ценой остановить "Северный поток — 2", собрались регулировать этот поток, в том числе определять, куда и в каких количествах будет направляться газ. Большую часть денег в проект вложили русские, немцы и французы, а тут нарисовались украинцы и начали командовать…Да, странную дурь курят украинские политики", – отметил читатель Костова.