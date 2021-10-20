Захарова сравнила заявления британского генерала о России с "беседами у психолога"

С озвученными в микрофон цитатами из бесед с психологом сравнила представитель МИД РФ Мария Захарова высказывания начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера. Речь идёт о его словах про "критическую угрозу" в лице России с точки зрения Лондона.

"Заявления о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон", — отметила Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат добавила, что человечество не вступает в многополярный мир, как полагает Картер, а давно уже в нём живёт. И это вовсе не означает конкуренции "его королевства с авторитарными соперниками".

"Во-первых, полюсы — это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнёров для чего-то созидательного и конструктивного. Во-вторых, идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства", — уточнила свою точку зрения Захарова.

До этого Картер, выступая в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне, заявил, что сейчас мир вступает в многополярную эру постоянной конкуренции, которая ведётся Британией "с рядом авторитарных соперников". Он упомянул Россию, которая, по его словам, "представляет критическую угрозу", и Китай, который является для Лондона "хроническим системным вызовом".