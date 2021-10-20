В Свердловской области начаты поиски 14-летней девочки

В Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Фото © lizaalert

В селе Кисловском Каменского городского округа Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой из школы 19 октября. Волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" собирают добровольцев для поисков.

Школьница была одета в тёмно-зелёную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки. На голове у неё была серая шапка, а с собой рюкзак светло-зелёного цвета.