В Свердловской области начаты поиски 14-летней девочки
Она возвращалась из школы 19 октября вместе с сестрой в четвёртом часу дня. Одна школьница дошла до дома, а другую ищут.
Фото © lizaalert
В Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Фото © lizaalert
В селе Кисловском Каменского городского округа Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой из школы 19 октября. Волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" собирают добровольцев для поисков.
Школьница была одета в тёмно-зелёную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки. На голове у неё была серая шапка, а с собой рюкзак светло-зелёного цвета.
Ранее Лайф сообщал, что пропавших в Красноярском крае девочек нашли спящими в подъезде. Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут выяснять, почему они ушли из дома.
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