НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Свердловской области начаты поиски 14-летней девочки

Она возвращалась из школы 19 октября вместе с сестрой в четвёртом часу дня. Одна школьница дошла до дома, а другую ищут.

20 октября, 00:36
<p>Фото © <a href="https://lizaalert.org/novosti-otryada/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lizaalert</a></p>

Фото © lizaalert

В Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Фото © lizaalert

В Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Фото © lizaalert

В селе Кисловском Каменского городского округа Свердловской области пропала 14-летняя девочка. Она не вернулась домой из школы 19 октября. Волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" собирают добровольцев для поисков.

Школьница была одета в тёмно-зелёную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки. На голове у неё была серая шапка, а с собой рюкзак светло-зелёного цвета.

В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

В Вологде нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Ранее Лайф сообщал, что пропавших в Красноярском крае девочек нашли спящими в подъезде. Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут выяснять, почему они ушли из дома.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1