Ещё шесть эпизодов добавили в дело о торговле суррогатными детьми в Москве

В отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей добавили ещё шесть эпизодов. Об этом сообщил адвокат защиты Игорь Трунов.

Как пишет ТАСС, всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три - это покушение, а 14 - завершенные составы преступлений. По данным следователей, в деле фигурирует 24 ребенка, один из которых умер.

"В рамках расследования фигурантам была вменена продажа ещё 10 детей, из которых восемь вывезли на Филиппины, а ещё двое в настоящее время находятся в детдоме "Центральный" и признаны потерпевшими", — сказал адвокат Трунов..