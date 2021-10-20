Ещё шесть эпизодов добавили в дело о торговле суррогатными детьми в Москве
Теперь фигуранты обвиняются в сумме в продаже 24 младенцев, один из которых скончался.
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В отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей добавили ещё шесть эпизодов. Об этом сообщил адвокат защиты Игорь Трунов.
Как пишет ТАСС, всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три - это покушение, а 14 - завершенные составы преступлений. По данным следователей, в деле фигурирует 24 ребенка, один из которых умер.
"В рамках расследования фигурантам была вменена продажа ещё 10 детей, из которых восемь вывезли на Филиппины, а ещё двое в настоящее время находятся в детдоме "Центральный" и признаны потерпевшими", — сказал адвокат Трунов..
Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования было задержано восемь человек.
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