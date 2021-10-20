Украинский генерал призвал ответить "мощнейшей" России нетрадиционным оружием

Чтобы противостоять России, украинскую армию следует оснащать нестандартными видами вооружения. С таким призывом выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко.

"Россия — мощнейшее военное государство. Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов, вертолётов, самолётов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы своё только создаём. Не говоря о флоте и ядерном оружии. Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих", — приводит слова генерала портал Coments.ua.

Романенко отметил, что Россия в годы президентства Владимира Путина всегда занималась укреплением обороноспособности. В армии РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооружённых сил составляет 65–75%, а на Украине — лишь 15–20%.

"Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения", — предлагает в таких условиях Игорь Романенко.