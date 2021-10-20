Как часто россияне совершают преступления по пьяни, подсчитали в МВД

Больше четверти всех преступлений в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел, изучив статистику с начала этого года.

С начала года полицейские выявили 652,6 тысячи преступников, и больше половины из них (64%) — это люди без постоянного источника дохода, а треть были судимы ранее. Всего с начала года в России зарегистрировано более полутора миллионов преступлений. В материалах МВД также отмечается, что в 2021 году групповых тяжких и особо тяжких преступлений было совершено больше на четверть, чем в прошлом.