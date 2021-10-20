Как часто россияне совершают преступления по пьяни, подсчитали в МВД
Также оказалось, что больше половины случаев пришлось на людей без постоянного источника дохода, а треть — на ранее судимых.
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Больше четверти всех преступлений в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришли в Министерстве внутренних дел, изучив статистику с начала этого года.
"Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвёртое (28,2%) — в состоянии алкогольного опьянения, каждое тридцать пятое (2,9%) — несовершеннолетними или при их соучастии", — приводит ТАСС цитату из материалов МВД.
С начала года полицейские выявили 652,6 тысячи преступников, и больше половины из них (64%) — это люди без постоянного источника дохода, а треть были судимы ранее. Всего с начала года в России зарегистрировано более полутора миллионов преступлений. В материалах МВД также отмечается, что в 2021 году групповых тяжких и особо тяжких преступлений было совершено больше на четверть, чем в прошлом.
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Ранее Лайф писал, что абсолютное большинство пропавших граждан удаётся найти в первые трое суток после обращения в МВД. Порядка 97 тысяч обращений поступило в органы правопорядка в первом полугодии этого года.
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