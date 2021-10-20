Россиянка взяла кредитов на 3,7 млн и отдала мошенникам ради "дохода"
Женщину настолько убедили в грядущем обогащении, что она без сомнений лично выполнила 29 перечислений.
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Жительница посёлка Сокол, что под Маганданом, перечислила мошенникам 3,705 миллиона рублей, причём не своих, а кредитных. О таком случае рассказали в УМВД России по Магаданской области.
"В августе заявительница обратила внимание на рекламу в сети Интернет с обещанием высокой прибыли от вложений. Гражданка заполнила специальную форму, указав свои персональные данные и контактный номер телефона. В этот же день ей позвонил "сотрудник инвестиционной финансовой компании" и убедил женщину в возможности пассивно преумножить капитал", – рассказали в полиции.
Женщина установила на свой телефон некое приложение. Она общалась с "консультантами", которые убедили взять её кредит на 3,7 миллиона рублей. Их жертва выполнила 29 операций, чтобы пополнить электронный кошелёк, но деньги осели в карманах преступников.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Если вдруг аферистов найдут, они могут оказаться за решёткой на срок до десяти лет.
А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили разрешить банкам отказывать в подозрительных переводах. По мнению эксперта, такие меры могут защитить вклады населения от мошенников.
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