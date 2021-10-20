В России нависла угроза массового закрытия пунктов техосмотра

Почти пять тысяч пунктов техосмотра в России могут остаться не у дел, большинство из них не подали заявку на аккредитацию по новым правилам для работы в 2022 году. Если законопроект о добровольном ТО будет одобрен, то руководители фирм диагностики начнут их массово закрывать. Об этом представители отрасли заявили на открытом заседании комиссии "Опоры России" с участием представителей Российского союза автостраховщиков (РСА), Минюста и ГИБДД.

"Нас лихорадит, и подавать заявки никто не спешит. Настроения самые пессимистичные. Если законопроект о добровольном техосмотре примут, то многие уйдут с рынка. Мы ждём хоть какой-то конкретики... Многие притормозили и приготовились продавать бизнес. Я сам в числе таких", — заявил Autonews.ru председатель Гильдии операторов технического осмотра Игорь Волчек.

Согласно новому законопроекту всем техосмотрщикам необходимо будет пройти аккредитацию. Без неё пункты смогут работать только до 1 марта 2022 года, после чего выдавать диагностические карты операторы не смогут. При этом на 14 октября всего 8% от общего количества организаций подали заявления на проведение проверки.

По мнению Гильдии операторов технического осмотра при Московской торгово-промышленной палате, сокращение количества ПТО обернётся проблемами для владельцев как коммерческого транспорта, так и легковых автомобилей. В гильдии также отметили, что Москве хватило бы и половины тех пунктов, что есть, даже если работать придётся в две смены. Но тогда, уточняют автомастера, техосмотр должен стоить 2500–2800 рублей, а в регионах, конечно, ниже. В противном случае бизнес теряет всякий смысл.