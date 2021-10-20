Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Чечне

"В 7:45 с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района, очаг на глубине пять километров, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Сейсмособытие ощущалась в городе Грозном, Урус-Мартановском, Шалинском, Веденском, Ачхой-Мартановском, Шатойском районах", — говорится в сообщении.

А 18 октября рядом с Курильскими островами в Тихом океане произошло сразу пять землетрясений, в том числе одно магнитудой 5,1. По данным российских учёных, рядом с Малой Курильской грядой были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,1. Затем ещё четыре землетрясения произошли рядом с северной группой Курильских островов. Магнитуда составляла от 3,7 до 5,1. Очаги находились на глубине от 36 до 69 километров.