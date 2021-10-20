"Сказались перегрузки": Сергей Безруков попал в больницу с ковидом
48-летний артист также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.
Фото © Instagram / s_bezrukov
Актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты.
"Ну… вот и я приболел... ковид, сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, всё под контролем, переношу легко. Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать... Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!" — написал народный артист РФ в "Инстаграме".
Безруков также добавил, что спектакли с его участием перенесут на другие даты.
А вот актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую в конце сентября госпитализировали с ковидом, намекнула на выписку из больницы в Коммунарке. У неё было поражено 65% объёма лёгких.
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