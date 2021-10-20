Актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал поклонникам в соцсетях и выложил фото из больничной палаты.

"Ну… вот и я приболел... ковид, сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, всё под контролем, переношу легко. Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать... Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!" — написал народный артист РФ в "Инстаграме".