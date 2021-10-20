В Челябинске совершил экстренную посадку самолёт с 85 пассажирами на борту

В аэропорту Челябинска сегодня в 9:25 (7:25 мск) совершил экстренную посадку самолёт, на борту которого были 85 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным Лайфа, этот борт должен был совершить рейс в Норильск.

Как сообщили нам в экстренных службах региона, причиной экстренной посадки стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. При приземлении никто не пострадал.

Согласно информации на электронном табло аэропорта Челябинска, рейс должна была выполнить авиакомпания Red Wings на лайнере Superjet. Вылет был назначен на 6:40, прилёт в Норильск — в 11:45 по местному времени.