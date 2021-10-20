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В Челябинске совершил экстренную посадку самолёт с 85 пассажирами на борту

По предварительным данным, причиной стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. При приземлении никто не пострадал.

20 октября, 05:07
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В аэропорту Челябинска сегодня в 9:25 (7:25 мск) совершил экстренную посадку самолёт, на борту которого были 85 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным Лайфа, этот борт должен был совершить рейс в Норильск.

Как сообщили нам в экстренных службах региона, причиной экстренной посадки стал сигнал неисправности датчика гидравлической системы. При приземлении никто не пострадал.

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Согласно информации на электронном табло аэропорта Челябинска, рейс должна была выполнить авиакомпания Red Wings на лайнере Superjet. Вылет был назначен на 6:40, прилёт в Норильск — в 11:45 по местному времени.

А в сентябре Лайф рассказывал, как самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии. Пассажиры рассказали, что многие уже прощались с жизнью. На борту были крики и паника.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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