В Дамаске взорван автобус с военнослужащими
Два взрыва прогремели, когда сирийские военные проезжали мимо Президентского моста.
Фото © Twitter / AnojanJeyaram
В центре столицы Сирии взорвался автобус, в котором ехали военнослужащие национальной армии. По предварительным данным, жертвами взрыва стали более десяти человек.
சிரிய தலைநகர் டமாஸ்கஸில் புதன்கிழமை காலை பேருந்தொன்று மீது வெடி குண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது— Jeyaram Anojan (@AnojanJeyaram) October 20, 2021
Explosion Reportedly Hits Bus in Damascus, Syria.#Damascus #Syria pic.twitter.com/lR5TJ11Tgw
САНА сообщает, что в момент проезда автобусом Президентского моста было взорвано две бомбы. Транспортное средство полностью выгорело. По предварительным данным от РИА "Новости", погибло 14 военнослужащих.
Ранее Лайф писал, что в Черкесске предотвратили теракт, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ*. Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, который осуществлял подготовку к террористическому акту.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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