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В Дамаске взорван автобус с военнослужащими

Два взрыва прогремели, когда сирийские военные проезжали мимо Президентского моста.

20 октября, 04:46

Фото © Twitter / AnojanJeyaram

В центре столицы Сирии взорвался автобус, в котором ехали военнослужащие национальной армии. По предварительным данным, жертвами взрыва стали более десяти человек.

САНА сообщает, что в момент проезда автобусом Президентского моста было взорвано две бомбы. Транспортное средство полностью выгорело. По предварительным данным от РИА "Новости", погибло 14 военнослужащих.

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* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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