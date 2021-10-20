В Дамаске взорван автобус с военнослужащими

В центре столицы Сирии взорвался автобус, в котором ехали военнослужащие национальной армии. По предварительным данным, жертвами взрыва стали более десяти человек.

САНА сообщает, что в момент проезда автобусом Президентского моста было взорвано две бомбы. Транспортное средство полностью выгорело. По предварительным данным от РИА "Новости", погибло 14 военнослужащих.

Ранее Лайф писал, что в Черкесске предотвратили теракт, готовившийся по указанию боевиков ИГИЛ*. Сотрудники ФСБ задержали жителя Кабардино-Балкарии, который осуществлял подготовку к террористическому акту.