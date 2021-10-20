В Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны

В Японии началось извержение вулкана Асо. Видео © Twitter / Wu-Tang Is For The Children

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны. Асо — один из крупнейших вулканов в Японии. Его высота составляет 1592 метра.

Метеорологи подняли уровень опасности в районе извержения до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору. Столб пепла и дыма выкинуло на высоту 3,5 километра. Также зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние километра, и эта зона может увеличиться вдвое.