В Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны
Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Люди наблюдали за этим издалека с восторженными возгласами.
В Японии началось извержение вулкана Асо. Видео © Twitter / Wu-Tang Is For The Children
В префектуре Кумамото на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны. Асо — один из крупнейших вулканов в Японии. Его высота составляет 1592 метра.
Метеорологи подняли уровень опасности в районе извержения до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору. Столб пепла и дыма выкинуло на высоту 3,5 километра. Также зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние километра, и эта зона может увеличиться вдвое.
Этот вулкан периодически напоминает о себе. В 2019 году Лайф рассказывал, как Асо проявлял активность по несколько раз за месяц.
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