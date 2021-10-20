Россиян призвали отказаться от расточительной вредной привычки ради пенсии

Бросив курить, можно откладывать на старость около четырёх тысяч рублей ежемесячно. На это обратила внимание финансовый консультант Алёна Никитина. Такие данные она получила, предположив, что человек выкуривает в день одну пачку сигарет стоимостью 150 рублей.

"Если мы откладываем примерно четыре тысячи рублей в месяц, которые люди тратят на сигареты, за пятнадцать лет с учётом дохода примерно в 5% годовых итоговая сумма получается около миллиона рублей. С этих денег потом можно будет получать пассивный доход в четыре тысячи рублей в месяц", – рассказала Алёна Никитина в беседе с радио Sputnik.

По её мнению, такая финансовая мотивация может стать дополнительным стимулом для отказа от вредной привычки. Никита подчёркивает, что чем раньше это сделать, тем больше можно сберечь денег на старость.