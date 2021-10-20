Россиян предупредили о суровом ноябре с морозами до –40

Неоднородный по температуре ноябрь ждёт россиян в этом году. На европейской части страны холоднее всего будет в Калининградской области. Там будет подмораживать до –6, а днём — около нуля градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Центральная Россия продержится в пределах климатической нормы: ночью будет уже –1...–6 градусов, днём от –1 до +4.

При похолоданиях ночью температура в столичном регионе может понижаться до –15 градусов, а днём не превышать –5...–10 градусов, сообщила Паршина "Российской газете". В связи с потеплением климата снежный покров установится в начале декабря. Теплее обычного ноябрь обещает быть в Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. В Краснодарском крае, в одном из самых тёплых регионов страны, по ночам будет +2...+7 градусов, днём до +13. Но возможны и периоды похолодания с ночными заморозками.

Суровый ноябрь прогнозируется в Иркутской области, Забайкалье и на западе Амурской области. При похолоданиях по ночам температура может опускаться и до минус 25 градусов. Холоднее обычного ожидается температура воздуха на Камчатке, в Магаданской области и на юге Чукотки. Там при похолоданиях возможны 30-градусные морозы. А в Якутии, на севере региона, вполне могут быть и 40-градусные морозы в ночные часы. Днём в северных районах Якутии ожидается –20...–25 градусов.