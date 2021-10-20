Хакеры украли у правительства данные всех 45 миллионов аргентинцев

Хакеры взломали компьютерную базу Правительства Аргентины. Там хранилась информация обо всех удостоверениях граждан, и теперь их личные данные могут быть раскрыты в Интернете.

Как пишет The Record, взлом подконтрольного МВД реестра был совершён ещё в сентябре. А в октябре в "Твиттере" появился пользователь под ником AnibalLeaks, который опубликовал фотографии удостоверений личности и личные данные 44 аргентинских знаменитостей.

Теперь украденные персональные данные граждан продаются на одном из тематических форумов. Цену издание не приводит. Информация включает полные имена, домашние адреса, даты рождения, информацию о номере, дате выдачи и сроке истечения действия ID-карты, трудовые идентификационные коды и не только.