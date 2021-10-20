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Сахалинец своим кроссовером столкнул в кювет автобус с пассажирами и сбежал

К счастью, удалось обойтись без жертв. Виновника серьёзной аварии теперь ищет полиция.

20 октября, 02:33

Фото © Instagram / chp_sakhalin

Сахалинец своим кроссовером столкнул в кювет автобус с пассажирами и сбежал. Видео © Instagram / chp_sakhalin

На трассе Долинск-Быков водитель Honda CR-V не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого его автомобиль отбросило на рейсовый автобус с пассажирами, и тот оказался оказался в кювете. Об этом сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.

"В результате ДТП, водителю и пассажиру рейсового автобуса "КАВЗ 4238" на месте оказана разовая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Насколько сильно пострадали водитель и пассажир японского кроссовера, ещё предстоит узнать. Они скрылись с места ДТП.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Москве камера сняла, как легковушка отбросила пешехода на трамвайные пути. Мужчина решил перейти дорогу на красный свет, а в последний момент ещё и побежал, чем сбил водителя с толку.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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