Сахалинец своим кроссовером столкнул в кювет автобус с пассажирами и сбежал. Видео © Instagram / chp_sakhalin

На трассе Долинск-Быков водитель Honda CR-V не справился с управлением и врезался в отбойник. После этого его автомобиль отбросило на рейсовый автобус с пассажирами, и тот оказался оказался в кювете. Об этом сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.

"В результате ДТП, водителю и пассажиру рейсового автобуса "КАВЗ 4238" на месте оказана разовая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

Насколько сильно пострадали водитель и пассажир японского кроссовера, ещё предстоит узнать. Они скрылись с места ДТП.