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Овечкин сыграл 1200 матчей в НХЛ и вошёл в историю

До этого нападающий "Вашингтон Кэпиталз" пробился на пятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

20 октября, 03:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B05QPIHFx6G/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Овечкин</a></p>

Фото © Instagram / Александр Овечкин

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал четвёртым российским игроком в истории, сыгравшим 1200 матчей в Национальной хоккейной лиге. Такой рекорд спортсмену принесла встреча его команды с "Колорадо Эвеланш" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Абсолютный национальный рекорд по количеству игр в НХЛ принадлежит россиянину Алексею Ковалёву (1316), второе место занимает Сергей Гончар (1301), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1248).

"Ой, он острый": Овечкину в раздевалке вручили топор после дубля в стартовом матче сезона НХЛ

"Ой, он острый": Овечкину в раздевалке вручили топор после дубля в стартовом матче сезона НХЛ

Как сообщал Лайф ранее, Овечкин пробился на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ. До абсолютного лидерства россиянину ещё далековато, а вот следующую ступеньку он может занять уже вскоре.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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