Овечкин сыграл 1200 матчей в НХЛ и вошёл в историю
До этого нападающий "Вашингтон Кэпиталз" пробился на пятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.
Фото © Instagram / Александр Овечкин
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал четвёртым российским игроком в истории, сыгравшим 1200 матчей в Национальной хоккейной лиге. Такой рекорд спортсмену принесла встреча его команды с "Колорадо Эвеланш" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Абсолютный национальный рекорд по количеству игр в НХЛ принадлежит россиянину Алексею Ковалёву (1316), второе место занимает Сергей Гончар (1301), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1248).
Как сообщал Лайф ранее, Овечкин пробился на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ. До абсолютного лидерства россиянину ещё далековато, а вот следующую ступеньку он может занять уже вскоре.
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