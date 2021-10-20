Овечкин сыграл 1200 матчей в НХЛ и вошёл в историю

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал четвёртым российским игроком в истории, сыгравшим 1200 матчей в Национальной хоккейной лиге. Такой рекорд спортсмену принесла встреча его команды с "Колорадо Эвеланш" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Как сообщал Лайф ранее, Овечкин пробился на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ. До абсолютного лидерства россиянину ещё далековато, а вот следующую ступеньку он может занять уже вскоре.