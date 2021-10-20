В Якутии самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку

Летевший на Чукотку самолёт с вахтовиками на борту экстренно сел в Якутии. Судно приземлилось в аэропорту Среднеколымска из-за неисправности, сообщает глава региона Роман Копин. Он подчёркивает, что задержка возникает не впервые, на этот раз сработал датчик масла правого двигателя.

"Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна. Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта. Ситуация не просто неприятная, а опасная. Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит Департамент промышленной политики", — написал Роман Копин в своём аккаунте в "Инстаграме".