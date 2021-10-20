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В Якутии самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку

Судно должно было доставить работников в Певек, но в воздухе экипаж выявил неисправность.

20 октября, 03:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/romankopin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">romankopin</a></p>

Фото © Instagram / romankopin

Летевший на Чукотку самолёт с вахтовиками на борту экстренно сел в Якутии. Судно приземлилось в аэропорту Среднеколымска из-за неисправности, сообщает глава региона Роман Копин. Он подчёркивает, что задержка возникает не впервые, на этот раз сработал датчик масла правого двигателя.

"Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна. Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта. Ситуация не просто неприятная, а опасная. Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит Департамент промышленной политики", — написал Роман Копин в своём аккаунте в "Инстаграме".

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А в сентябре Лайф сообщал о том, что самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии. Пассажиры рассказали, что многие уже прощались с жизнью. На борту были крики и паника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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