В Якутии самолёт с вахтовиками совершил вынужденную посадку
Судно должно было доставить работников в Певек, но в воздухе экипаж выявил неисправность.
Фото © Instagram / romankopin
Летевший на Чукотку самолёт с вахтовиками на борту экстренно сел в Якутии. Судно приземлилось в аэропорту Среднеколымска из-за неисправности, сообщает глава региона Роман Копин. Он подчёркивает, что задержка возникает не впервые, на этот раз сработал датчик масла правого двигателя.
"Пассажиры размещены в гостиницах Среднеколымска и ожидают замены воздушного судна. Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолёта. Ситуация не просто неприятная, а опасная. Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит Департамент промышленной политики", — написал Роман Копин в своём аккаунте в "Инстаграме".
А в сентябре Лайф сообщал о том, что самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии. Пассажиры рассказали, что многие уже прощались с жизнью. На борту были крики и паника.
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