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Звезду "Зачарованных" повязали на акции протеста перед Белым домом

Знаменитость выступает против ужесточения законов об избирательном праве американцев.

20 октября, 03:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/milano_alyssa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">milano_alyssa</a></p>

Фото © Instagram / milano_alyssa

Во время протеста перед Белым домом в Вашингтоне полиция задержала американскую актрису Алиссу Милано, особо известную по роли в сериале "Зачарованные". Об этом она сама сообщила в "Твиттере".

"Меня только что задержали за требование к администрации Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права", рассказала Милано.

Знаменитость призвала всех неравнодушных американцев присоединиться к проходящим митингам, принять участие в акциях от НКО People for the American Way, которая борется "за равные права и конституционные свободы".

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Ранее Лайф рассказывал, что другая звезда "Зачарованных" обвинила Алиссу Милано и её движение #MeToo в лицемерии.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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