Звезду "Зачарованных" повязали на акции протеста перед Белым домом
Знаменитость выступает против ужесточения законов об избирательном праве американцев.
Фото © Instagram / milano_alyssa
Во время протеста перед Белым домом в Вашингтоне полиция задержала американскую актрису Алиссу Милано, особо известную по роли в сериале "Зачарованные". Об этом она сама сообщила в "Твиттере".
"Меня только что задержали за требование к администрации Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права", — рассказала Милано.
Знаменитость призвала всех неравнодушных американцев присоединиться к проходящим митингам, принять участие в акциях от НКО People for the American Way, которая борется "за равные права и конституционные свободы".
Ранее Лайф рассказывал, что другая звезда "Зачарованных" обвинила Алиссу Милано и её движение #MeToo в лицемерии.
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