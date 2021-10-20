Звезду "Зачарованных" повязали на акции протеста перед Белым домом

Во время протеста перед Белым домом в Вашингтоне полиция задержала американскую актрису Алиссу Милано, особо известную по роли в сериале "Зачарованные". Об этом она сама сообщила в "Твиттере".

"Меня только что задержали за требование к администрации Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права", — рассказала Милано.

Знаменитость призвала всех неравнодушных американцев присоединиться к проходящим митингам, принять участие в акциях от НКО People for the American Way, которая борется "за равные права и конституционные свободы".