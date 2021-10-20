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Австралиец намерено бросил машину на путях и пустил поезд под откос

В больницу попали трое пассажиров и машинист, которого с трудом достали из кабины локомотива.

20 октября, 04:02
<p>Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса</p>

Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса

Неизвестный мужчина в Австралии намеренно спровоцировал крушение пассажирского электропоезда, оставив на путях машину. В результате на железнодорожном переезде в Кембла-Грейндж, расположенном в 100 км к югу от Сиднея, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона, пострадало четыре человека.

  • Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса
    Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса
  • Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса
    Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса

Фото © Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса

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Как пишет Theguardian, трое пассажиров и машинист, которого пришлось доставать из кабины, были госпитализированы с лёгкими травмами. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 04:00 (20:00 19 октября мск). Позже стало известно, что автомобиль на железнодорожных путях был оставлен неизвестным нарочно. Это видно из записей камер наблюдения. Машину угнали за несколько часов до аварии в расположенном неподалеку городе Флиндерс. Сотрудники полицейского управления штата расследуют все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф сообщал, что в Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту которого был 21 человек. Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Авария произошла недалеко от аэропорта. Лайнер после крушения оказался охвачен огнём.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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