Австралиец намерено бросил машину на путях и пустил поезд под откос

Неизвестный мужчина в Австралии намеренно спровоцировал крушение пассажирского электропоезда, оставив на путях машину. В результате на железнодорожном переезде в Кембла-Грейндж, расположенном в 100 км к югу от Сиднея, сошли с рельсов локомотив и четыре вагона, пострадало четыре человека.





Как пишет Theguardian, трое пассажиров и машинист, которого пришлось доставать из кабины, были госпитализированы с лёгкими травмами. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 04:00 (20:00 19 октября мск). Позже стало известно, что автомобиль на железнодорожных путях был оставлен неизвестным нарочно. Это видно из записей камер наблюдения. Машину угнали за несколько часов до аварии в расположенном неподалеку городе Флиндерс. Сотрудники полицейского управления штата расследуют все обстоятельства произошедшего.