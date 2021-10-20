В Раде пожаловались, что Украину "ставят на колени перед Москвой"
По мнению депутата, власти не должны идти на подписание каких-либо прямых контрактов с "Газпромом" по поставкам топлива.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях энергетического кризиса "ставят на колени перед Москвой", ведут к подписанию прямого соглашения с "Газпромом" по поставкам газа. По мнению народной избранницы, из-за того что она против этого, её выгнали из пропрезидентской фракции "Слуга народа".
"Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не всё делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?" — пишет возмущённый депутат на своей странице в "Фейсбуке".
Буймистер не первый раз выступает против договорённостей Киева с Москвой. По её мнению, сделав такой шаг, Украина останется в нынешнем экономическом и политическом положении без "своих территорий" и интеграции в Евросоюз.
Ранее Лайф сообщал, что в желании Украины участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2" увидели диверсию. Вполне вероятно, что заявка Киева будет одобрена, ведь ранее был удовлетворён такой же запрос польской компании PGNiG, отметил аналитик.
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