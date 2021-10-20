В Раде пожаловались, что Украину "ставят на колени перед Москвой"

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украину в условиях энергетического кризиса "ставят на колени перед Москвой", ведут к подписанию прямого соглашения с "Газпромом" по поставкам газа. По мнению народной избранницы, из-за того что она против этого, её выгнали из пропрезидентской фракции "Слуга народа".

"Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не всё делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии "Слуга народа" и это уже не президентская партия?" — пишет возмущённый депутат на своей странице в "Фейсбуке".

Буймистер не первый раз выступает против договорённостей Киева с Москвой. По её мнению, сделав такой шаг, Украина останется в нынешнем экономическом и политическом положении без "своих территорий" и интеграции в Евросоюз.