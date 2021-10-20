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В американском Сенате призвали усилить давление на Белоруссию

В одном из комитетов законодательного органа уверены, что республика должна провести новые выборы.

20 октября, 04:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Резолюцию с призывом к правительству страны наращивать давление на Белоруссию принял Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщил в своём аккаунте в "Твиттере" председатель комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Политик утверждает, что документ выражает мнение всего Сената и в дальнейшем будет отправлен на рассмотрение и утверждение верхней палатой.

В документе подчёркивается, что сенаторы призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в Белоруссии, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных. В резолюции также отмечается, что сенаторы отказываются признавать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии.

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Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко не исключил попытку революции в стране перед грядущим конституционным референдумом. Ситуация остаётся напряжённой, заметил лидер республики.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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