Затопленные корабли-призраки времён Второй мировой войны появились над поверхностью воды в районе острова Иводзима в Японии. Этому поспособствовало недавнее сильное землетрясение в регионе.

Как пишет Daily Mail, на берегу теперь лежит 24 остова кораблей. Снятое с воздуха видео опубликовано телесетью All Nippon News. Уточняется, что эти суда были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.