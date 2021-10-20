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Корабли-призраки: Землетрясение у берегов Японии подняло со дна затопленные суда

Они были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму и десятки лет находились под водой.

20 октября, 04:50
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<p>Кадр из видео © <a href="https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000232187.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tv-asahi</a></p>

Кадр из видео © tv-asahi

Затопленные корабли-призраки времён Второй мировой войны появились над поверхностью воды в районе острова Иводзима в Японии. Этому поспособствовало недавнее сильное землетрясение в регионе.

Как пишет Daily Mail, на берегу теперь лежит 24 остова кораблей. Снятое с воздуха видео опубликовано телесетью All Nippon News. Уточняется, что эти суда были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

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А ранее Лайф рассказывал о том, что в Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны. Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Люди наблюдали за этим издалека с восторженными возгласами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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