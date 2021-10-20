Корабли-призраки: Землетрясение у берегов Японии подняло со дна затопленные суда
Они были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму и десятки лет находились под водой.
Кадр из видео © tv-asahi
Затопленные корабли-призраки времён Второй мировой войны появились над поверхностью воды в районе острова Иводзима в Японии. Этому поспособствовало недавнее сильное землетрясение в регионе.
地殻変動で沈没船が陸上に…小笠原諸島で噴火相次ぐ— フィリピン留学ナビ Web制作・強運馬券 (@kimtaku) October 17, 2021
アメリカ軍が港を作ろうとして船を沈めた跡。硫黄島は日本の中で110ある活火山のうちで一番変化が激しい火山 pic.twitter.com/p8BbnmNvli
Как пишет Daily Mail, на берегу теперь лежит 24 остова кораблей. Снятое с воздуха видео опубликовано телесетью All Nippon News. Уточняется, что эти суда были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.
А ранее Лайф рассказывал о том, что в Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны. Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Люди наблюдали за этим издалека с восторженными возгласами.
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