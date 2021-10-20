НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦБ выпустил монеты с Машей и Медведем

Персонажи популярного мультфильма изображены на монетах номиналом три и 25 рублей.

20 октября, 05:30

Кадр видео © YouTube / Банк России

Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом три и 25 рублей с персонажами популярного во всём мире мультсериала "Маша и Медведь".

"На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и её друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где весёлая и предприимчивая девочка любит играть", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет диаметр 39 миллиметров, тираж — семь тысяч штук. Герои мультика изображены в цвете на оборотной стороне монеты. Кроме того, на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя, вверху расположена надпись с названием мультсериала.

Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 рублей имеют диаметр 27 миллиметров, на оборотной стороне также изображены герои мультфильма, вверху — надпись: "Маша и Медведь". Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тысяч штук.

"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта": Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь"

"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта": Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь"

Мультсериал "Маша и Медведь" — обладатель рекорда Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube. В сентябре 2021 года стало известно, что мультик набрал более 100 миллиардов просмотров на видеохостинге за десять лет присутствия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1