ЦБ выпустил монеты с Машей и Медведем

Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом три и 25 рублей с персонажами популярного во всём мире мультсериала "Маша и Медведь".

"На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и её друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где весёлая и предприимчивая девочка любит играть", — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет диаметр 39 миллиметров, тираж — семь тысяч штук. Герои мультика изображены в цвете на оборотной стороне монеты. Кроме того, на фоне рельефного изображения интерьера дома Медведя, вверху расположена надпись с названием мультсериала.

Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 рублей имеют диаметр 27 миллиметров, на оборотной стороне также изображены герои мультфильма, вверху — надпись: "Маша и Медведь". Тираж монет номиналом 25 рублей — 850 тысяч штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тысяч штук.