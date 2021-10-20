На Украине заявили об энергетической катастрофе

Федерация работодателей Украины потребовала от властей страны принять срочные меры в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся на рынках энергоресурсов Незалежной.

В заявлении ФРУ говорится, что в 2021 году произошёл резкий рост стоимости энергоресурсов — например, цена на газ для предприятий увеличились почти в семь раз, что "является убийственным для украинской промышленности". Если власти не возьмут под контроль эту ситуацию, то на предприятиях остановится производство, десятки тысяч человек потеряют работу, начнётся рост цен на товары.

В связи с этим Федерация работодателей Украины потребовала от власти принять срочные меры.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, требует срочных действий власти... ФРУ требует от властей, в частности от Верховной рады, в кратчайшие сроки принять постановление о признании текущей ситуации на рынке природного газа кризисной, чрезвычайного уровня... Определить мероприятия для выхода из неё, обратив внимание на предложения Еврокомиссии", — говорится в заявлении организации.