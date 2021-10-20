Россиянин насмерть сбил пешехода и "похоронил" свою машину, чтобы замести следы

Полицейским в Челябинской области удалось задержать 27-летнего подозреваемого в смертельном наезде на пешехода. ДТП случилось на 31-м километре автодороги Челябинск — Троицк. 51-летний мужчина скончался от полученных травм, а виновник аварии скрылся с места происшествия.

Как сообщает телеканал "360", если найти предполагаемого виновника ДТП правоохранителям удалось легко, то вот его Lada Priora, за рулём которой он сидел в момент аварии, была не на виду. Выяснилось, что владелец автомобиля распилил свою "ласточку", а также частично уничтожил регистрационные знаки и закопал рядом с заброшенным домом в своём посёлке.

Пока что подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Если его вина будет доказана, мужчине грозит срок до 12 лет лишения свободы, уточняет телеканал.