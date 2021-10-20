Охранницу школы под Пермью не станут наказывать из-за стрелявшего шестиклашки

Охранная фирма ООО "Октябрьский-Щит" не будет применять никаких санкций к 38-летней сотруднице, которая работала в школе посёлка Сарс под Пермью 18 октября во время стрельбы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, когда 12-летний ученик с оружием вошёл в школу, женщина находилась в раздевалке, до начала её смены оставалось ещё 15 минут. На посту тогда дежурил сторож. Он рассказал правоохранителям, что не заметил ничего подозрительного, когда шестиклассник заходил в здание. По словам источника, после случившегося охранница хотела уволиться, но её уговорили остаться.