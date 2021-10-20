Охранницу школы под Пермью не станут наказывать из-за стрелявшего шестиклашки
По словам источника, после случившегося сотрудница хотела написать заявление, но её уговорили остаться.
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Охранная фирма ООО "Октябрьский-Щит" не будет применять никаких санкций к 38-летней сотруднице, которая работала в школе посёлка Сарс под Пермью 18 октября во время стрельбы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, когда 12-летний ученик с оружием вошёл в школу, женщина находилась в раздевалке, до начала её смены оставалось ещё 15 минут. На посту тогда дежурил сторож. Он рассказал правоохранителям, что не заметил ничего подозрительного, когда шестиклассник заходил в здание. По словам источника, после случившегося охранница хотела уволиться, но её уговорили остаться.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) 18 октября — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, шестиклассник вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
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