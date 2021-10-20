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Опубликовано 20 октября 2021, 12:27

Депутатский мандат Прилепина передали его однопартийцу

Фото ©ТАСС / Александр Щербак

Фото ©ТАСС / Александр Щербак

Писатель отказался от полномочий и сообщил о намерении сосредоточить внимание на обучении в "школе губернаторов".

Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову. Об этом стало известно из постановления ЦИК, принятого на заседании в среду.

"Передать вакантный мандат депутата ГД ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату … выдвинутому политической партией "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — За правду" Кузнецову Дмитрию Вадимовичу (№ 1, региональная группа № 36, Нижегородская область). Зарегистрировать депутата ГД ФС РФ восьмого созыва Кузнецова Дмитрия Вадимовича", — говорится в постановлении.

В ЦИК рассказали, кому передадут думский мандат Машкова
В ЦИК рассказали, кому передадут думский мандат Машкова

Напомним, трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября, всего с учётом голосования и по спискам, и по округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди"— 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста — по одному мандату, а ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы. Ранее Лайф писал о том, что Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Захара Прилепина.

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Виктория Чудакова
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