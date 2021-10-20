Депутатский мандат Прилепина передали его однопартийцу

Центризбирком передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина кандидату от партии по нижегородской региональной группе Дмитрию Кузнецову. Об этом стало известно из постановления ЦИК, принятого на заседании в среду.

Напомним, трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября, всего с учётом голосования и по спискам, и по округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди"— 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста — по одному мандату, а ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы. Ранее Лайф писал о том, что Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Захара Прилепина.