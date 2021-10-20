На месте взрыва в торговом центре под Воронежем обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона
Когда всё произошло, в офисе управляющей компании "Атлас инжиниринг" никого не было. Лишь благодаря этой случайности никто не пострадал.
Фото © SHOT
На месте взрыва в торговом центре в городе Павловске Воронежской области обнаружены части самодельного взрывного устройства и фрагменты раскуроченного мобильного телефона. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники. Взрывной волной разворотило офис местной управляющей компании "Атлас инжиниринг", которая обслуживает более 100 домов. В штате — около 50 человек, но, когда всё произошло, в офисе никого не было.
Лайф уже сообщал, что взрыв прогремел прошлой ночью в торговом центре "Атлас" в микрорайоне Северный, 18. Пожара не последовало. Было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания, выбито окно и повреждён подвесной потолок. К расследованию ЧП подключилась ФСБ.
А ранее Лайф показывал видео взрыва газовой подстанции в Москве. Тогда сгорели автомобили, которые находились рядом с ней.
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