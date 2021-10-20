На месте взрыва в торговом центре под Воронежем обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона

На месте взрыва в торговом центре в городе Павловске Воронежской области обнаружены части самодельного взрывного устройства и фрагменты раскуроченного мобильного телефона. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники. Взрывной волной разворотило офис местной управляющей компании "Атлас инжиниринг", которая обслуживает более 100 домов. В штате — около 50 человек, но, когда всё произошло, в офисе никого не было.