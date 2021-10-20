Опубликованы фото последствий взрыва в торговом центре под Воронежем
В здании было выбито окно, а также серьёзно повреждён потолок.
Фото © LIFE
В результате взрыва в офисе в ТЦ "Атлас" в городе Павловске Воронежской области было повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания. Как рассказал Лайфу источник, к расследованию ЧП подключилась ФСБ.
Взрывом в здании было выбито окно и повреждён подвесной потолок. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам инсайдера, расследованием инцидента занимается Следственный комитет, но к выяснению обстоятельств подключилась и ФСБ. Причина произошедшего выясняется. Здание торгового центра не было газифицировано.
Ранее Лайф показывал видео взрыва газовой подстанции в Москве. Тогда сгорели автомобили, которые находились рядом с ней.
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